بعد إقالة نجلاء بودن.. هل ينجح قيس سعيّد بحلحلة الأزمة في تونس؟

جاءت إقالة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية بقرار مفاجئ من الرئيس قيس سعيّد، لتفتح الباب أمام التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس قد أقرَّ بالفعل بفشل حكومتها بعلاج أزمات البلاد.

وترى أوساط تونسية، أن تعيين أحمد الحشاني خلفًا لنجلاء بودن في رئاسة الحكومة، قد يحمل معه تغييرًا مأمولًا بالسعي من أجل تحسين أحوال البلاد المعيشية، وإيجاد الحلول لأزماتها الاقتصادية.

وأحمد الحشاني كان يشغل قبل ترؤسه هرم الحكومة التونسية منصب مدير عام الموارد البشرية في البنك المركزي التونسي.