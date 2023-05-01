اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة الممددة.. آخر تطورات أحداث السودان

المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوغاريك يقول إن "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير".
وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر أن يرسل "فورا الى المنطقة" رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث "في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان".
رويترز: لا مؤشرات على انحسار الصراع في السودان وتوقعات بمزيد من العنف
تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات جديدة لهدنة تقرر تمديدها أمس وسط استمرار الصراع الدامي في السودان للأسبوع الثالث دون ظهور أي بادرة للتهدئة في الأفق.
أعلن طرفي الصراع موافقتهما على تمديد اتفاق الهدنة الرسمي، الذي كان من المقرر أن ينتهي عند منتصف الليلة الماضية، لمدة 72 ساعة في خطوة قالت قوات الدعم السريع إنها جاءت "استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية".