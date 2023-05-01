اتهامات متبادلة بانتهاك الهدنة الممددة.. آخر تطورات أحداث السودان

المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية ستيفان دوغاريك يقول إن "الأحداث في السودان تحصل بنطاق وسرعة غير مسبوقين"، مبديا "قلقه الكبير".

وأضاف أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر أن يرسل "فورا الى المنطقة" رئيس الوكالة الإنسانية للمنظمة الأممية مارتن غريفيث "في ضوء التدهور السريع للأزمة الإنسانية في السودان".