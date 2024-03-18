بعد دخول المساعدات لشمالي غزة.. هل بدأت إسرائيل تجربة "حكم العشائر"؟

دور محدود

وأكد مستشار شؤون العشائر في غزة، أشرف أبو رخية، أن "الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تمرر مخططها المتعلق بتمكين العشائر في غزة باستلام زمام الحكم سواء عبر بوابة المساعدات الإنسانية أو أي بوابة أخرى".

وأوضح أبو رخية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "العشائر تقوم في الوقت الحالي بدور محدود للغاية بغزة يتمثل في تأمين الشاحنات وإيصالها لمخازن المؤسسات الدولية"، مشيراً إلى أن ذلك يأتي لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة.

الهدف الأول، حسب أبو رخية، يتمثل في ضمان وصول المساعدات إلى جميع سكان غزة وشمالها، وتوزيعها بشكل عادل، ما يؤدي إلى تخفيف حالة الجوع التي يعيشها سكان تلك المناطق، والتي تفاقمت مؤخراً.

أما الهدف الثاني فيتمثل في ضمان عدم مخاطرة السكان بأنفسهم والوصول إلى النقاط الأمنية مع الجيش الإسرائيلي في مناطق جنوبي غزة، واستلام العشائر مهمة تأمين الشاحنات حال دون انتظار المواطنين لها بالمناطق الخطرة عسكريا. حسب أبو رخية.

وأضاف: "أما الهدف الثالث فهو الحيلولة دون إفراغ غزة وشمالها من السكان، خاصة وأن الأعداد القليلة المتبقية في تلك المناطق، اضطرت للنزوح نحو وسط وجنوبي القطاع بسبب نقص المواد الغذائية".

ونوه بأن "العشائر تقوم بدورها في تأمين القوافل بالتعاون مع الجهات المختصة في غزة، وهي لا تمثل أي جهة سياسية ولا تسعى لحكم القطاع"، مشدداً على أن تجربتها بهذا الشأن نجحت بجنوب القطاع قبل شماله.

مخطط صعب

من ناحيته، يرى الخبير في شؤون العشائر، مؤمن الوحيدي، أنه "من الصعب جدا على إسرائيل إحياء روابط القرى في قطاع غزة"، لافتاً إلى أن مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتسليم حكم غزة للعشائر والوجهاء محكوم عليها بالفشل.

وأوضح الوحيدي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "إسرائيل تسعى من خلال هذا المخطط إلى زرع بذور الفتنة بين وجهاء الشعب الفلسطيني وقيادته"، مشيراً إلى أنه لا يمكن للعشائر والوجهاء أن تقدم على أي خطوة دون القيادة الفلسطينية.