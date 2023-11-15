أردوغان: إسرائيل دولة إرهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل "دولة إرهابية" ترتكب جرائم حرب وتنتهك القانون الدولي في غزة، في الوقت الذي كرر فيه وجهة نظره بأن حركة حماس ليست منظمة إرهابية.

وفي حديثه أمام المشرعين في البرلمان، دعا أردوغان أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الإعلان عما إذا كانت إسرائيل تمتلك قنابل نووية أم لا.

وقال إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "راحل" عن منصبه، فيما وصف حماس بأنها حزب سياسي انتخبه الفلسطينيون.

وشدد على أن زعماء العالم اجتمعوا في فرنسا من أجل 22 شخصًا قتلوا في حادثة صحيفة "شارلي إيبدو" ولكنهم صامتون على ما يجري في غزة.