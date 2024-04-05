العراق.. حراك حكومي لمنع تصعيد الفصائل المسلحة ضد أمريكا

أكدت مصادر عراقية مطلعة وجود تحرك حكومي لمنع الفصائل المسلحة الموالية لإيران من أي تصعيد جديد ضد أمريكا، وذلك بعد عملية قصف القنصلية الإيرانية في دمشق قبل أيام.

وتبدي أوساط سياسية عراقية مخاوفها من انهيار التهدئة بين الفصائل والأمريكان في أي لحظة.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، دخلت الفصائل العراقية الموالية لطهران هدنة مع الجانب الأمريكي، بعد تنفيذ واشنطن ضربة جوية وسط العاصمة بغداد أسفرت عن مقتل أبرز قادة ميليشيات كتائب حزب الله العراقية (أبو باقر الساعدي).

اتصالات وتحركات

وقال مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية لـ"إرم نيوز"، إنّه "منذ قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، عمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه الحكومي على اتصالات مع قادة بارزين في الفصائل المسلحة وكذلك شخصيات إيرانية مؤثرة داخل العراق لمنع أي تصعيد جديد بين الفصائل والأمريكان كجزء من الرد على عملية قصف القنصلية".

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "هناك تخوفًا عراقيًا كبيرًا من انهيار التهدئة بين الفصائل والأمريكان، ولذلك جاء الحراك العراقي الحكومي مبكرًا لمنع هذا الانهيار والضغط على الفصائل وإبلاغها خطورة أي تصعيد جديد ضد الأمريكان لما له من تداعيات خطيرة على الوضع العراقي الداخلي، وهذا نفسه ما أبلغ به الجانب الإيراني، حتى يكون له دور في ضبط إيقاع الفصائل"، وفق تعبيره.