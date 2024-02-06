مصادر: السوداني توصَّل إلى تهدئة مع ميليشيات إيران في العراق

كشفت مصادر عراقية مختلفة، لـ"إرم نيوز"، عن توصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تهدئة مع الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، لوقف هجماتها ضد الأهداف والمصالح الأمريكية داخل العراق، مع العمل على حسم مفاوضات إخراج القوات الأمريكية عبر لجنة التفاوض خلال فترة لا تتجاوز (3) أشهر.

وشهد العراق خلال الأيام الماضية حراكًا مكثفًا من أجل إيقاف العمليات العسكرية للميليشيات الموالية لإيران، آخرها زيارة قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني الجنرال إسماعيل قاآني السرية إلى العاصمة العراقية بغداد قبل أيام، والتي أعلنت إثرها ميليشيا كتائب حزب الله العراقي تعليق عملياتها بالكامل.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء العراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بذل جهودًا كبيرة من أجل الوصول إلى تهدئة مع الفصائل المسلحة لإيقاف عملياتها ضد الأمريكان داخل الأراضي العراقية، وطلب السوداني مساعدة إيران ولهذا جاءت زيارة قاآني إلى بغداد قبل أيام، والتي قام خلالها بالضغط على بعض الفصائل".

وبيَّن المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "السوداني نجح بالوصول إلى تهدئة مع الفصائل ووعدهم بأنه سيعمل على حسم مفاوضات إخراج القوات الأمريكية من العراق عبر لجنة التفاوض خلال فترة لا تتجاوز (3) أشهر، ونتيجة لذلك حصل اتفاق على إيقاف العمليات داخل العراق بشكل مؤقت، مع استمرارها في سوريا".

وأضاف أن "السوداني حذّر الفصائل من استمرار استهداف القوات الأمريكية، خشية من ردود أفعال أمريكية خطيرة لا تتوقف عند قصف المقرات، بل تتحول إلى اغتيال قادة بارزين بتلك الفصائل، وهذا الأمر ستكون انعكاساته الأمنية خطيرة وكبيرة على العراق، ولذا عمل السوداني جاهدًا للوصول إلى التهدئة المؤقتة، والتي يمكن أن تنتهي بأيّ لحظة، إذا ما قامت واشنطن بأيّ رد عسكري جديد على تلك الفصائل خلال المرحلة المقبلة".

من جهته قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مهدي تقي، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجح بإيجاد حل تهدئة مع الفصائل المسلحة، من أجل عدم التأثير على سير المفاوضات مع واشنطن لإخراج قواتها، والفصائل تثق بجدية السوداني بحسم هذا الملف سريعًا خلال المرحلة المقبلة، ونحن سنعمل على متابعة تفاصيل وتطورات هذا الحوار".