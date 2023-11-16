"المونيتور": تهجير 963 فلسطينيًّا بالضفة الغربية منذ بداية حرب غزة

وأوضحت الصحيفة، أن الهجمات تحدث في المقام الأول في المنطقة (ج)، وهي جزء من الضفة الغربية تديره إسرائيل مباشرة، حيث توجد مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ويتزامن عنف المستوطنين المكثف مع تصاعد القتال في غزة، ما يحوّل الانتباه عن التدقيق الدولي.

وتشير منظمة بتسيلم إلى تشديد الرقابة الإسرائيلية على السكان المدنيين، بما في ذلك تشديد نقاط التفتيش والقيود على الحركة، مبينة أن الوضع مقيد بشكل خاص في الخليل، حيث فُرض حظر التجول على 11 حيًّا منذ الـ7 من أكتوبر.

وتؤكد المنظمة بتسيلم أن هجمات المستوطنين تتماشى مع سياسة الحكومة الإسرائيلية، وهما يهدفان إلى تهويد المنطقة (ج)، إذ يضم الائتلاف الحاكم الحالي أحزابًا قومية يهودية داعمة لحركة الاستيطان، بالإضافة إلى وزراء يقيمون في مستوطنات الضفة الغربية.

المصدر: صحيفة "المونيتور" الأمريكية