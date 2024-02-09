غوتيريش يحذّر من وقوع "مأساة رهيبة" في رفح

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على وجوب التوصل إلى وقف لإطلاق نار إنساني في قطاع غزة قبل وقوع "مأساة رهيبة في مدينة رفح المهددة بعملية عسكرية إسرائيلية"، وفقًا لـ"الأناضول".

وحذّر الأمين العام بمؤتمر صحفي عقده في نيويورك، أمس الخميس، من أن "المجاعة والمرض يعصفان بالفلسطينيين في غزة، بالإضافة إلى الموت والدمار الناجمين عن العمليات العسكرية".

وأكد أن "نصف سكان قطاع غزة تم دفعهم إلى مدينة رفح، وذهابهم إليها لم يكن بإرادتهم، ويجب التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني قبل أن تكون رفح مسرحًا للمأساة الرهيبة التي شهدناها سابقًا في خان يونس وأجزاء أخرى من غزة".

وأردف: "سأواصل العمل بإصرار من أجل حصول الشعب الفلسطيني على دولته الخاصة وإنهاء الاحتلال".

من جانب آخر، جدد الأمين العام التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، والحاجة إلى اتخاذ خطوات حقيقية وملموسة نحو حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وأوضح أنه "على الرغم من بعض الخطوات المحدودة، فإن عمليات الأمم المتحدة الإنسانية لا تزال تواجه المنع من الوصول والتأخير والعراقيل ومخاطر متعددة".