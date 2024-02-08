محذرة من كارثة.. أمريكا تعارض تنفيذ إسرائيل عمليات "كبيرة" في رفح

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه لن يدعم أي خطط إسرائيلية للقيام بعمليات عسكرية "كبيرة" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال البيت الأبيض، على لسان متحدث باسمه، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أوضح مخاوف الولايات المتحدة بشأن مثل هذه العمليات.

وقصفت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مناطق في المدينة الحدودية بجنوب قطاع غزة، والتي لجأ غليها أكثر من نصف سكان غزة.

وقال جون كيربي للصحفيين: "أي عملية عسكرية كبيرة في رفح في هذا الوقت، وفي ظل هذه الظروف، ومع وجود أكثر من مليون - وربما أكثر من مليون ونصف المليون - فلسطيني يلتمسون اللجوء ويبحثون عن مأوى في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم ستكون كارثة، ولن نؤيدها".

وحذّرت واشنطن، في وقت سابق، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون "كارثة".

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: "لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضاً دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب".

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لم تر دليلاً على أن إسرائيل وضعت تخطيطاً جاداً لمثل هذه العملية، على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية الأربعاء.