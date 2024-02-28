هل تعلن إسرائيل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة خلال رمضان؟

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأي أنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هناك اتفاقًا، من حيث المبدأ، على وقف إطلاق النار بين أطراف القتال في غزة.

وقال بايدن: "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلاله لكي نمنح أنفسنا وقتًا لإخراج جميع الرهائن"، الأمر الذي فتح باب التساؤلات حول إمكانية إعلان إسرائيل وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار من جانب واحد في رمضان.

وتباينت آراء المحللين السياسيين بشأن إمكانية لجوء إسرائيل لإعلان وقف مؤقت لإطلاق النار من جانب واحد، خاصة مع تأكيد قادتها العسكريين والسياسيين استمرار الحرب لحين إطلاق جميع الرهائن والمحتجزين.

تفاهمات أمريكية إسرائيلية

وقال المحلل السياسي، طلال عوكل، إن "تصريح بايدن يأتي في إطار تفاهمات أمريكية إسرائيلية بشأن الحرب على غزة، ويمكن اعتبارها بمثابة مؤشر إلى إمكانية إعلان حكومة بنيامين نتنياهو وقفًا أحادي الجانب لإطلاق النار في القطاع خلال رمضان".

وأوضح عوكل، في حديث لـ"إرم نيوز": "مثل هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي لتخفيف الضغط الدولي والإقليمي على تل أبيب بشأن الحرب، والعدد الهائل من الضحايا، والأوضاع المزرية للنازحين وسط وجنوب القطاع".

وأضاف: "إسرائيل تدرك خطورة استمرار عملياتها العسكرية في غزة خلال رمضان على المستويين الدولي والإقليمي، ولا ترغب في إثارة غضب عموم المسلمين، والأمر يدفعها للتفكير بجدية لإعلان وقف إطلاق النار".

واستدرك: "لكن هذا الإعلان لا يعني إنهاء الحرب؛ وإنما وقف مؤقت لها"، مبينًا أن إسرائيل بهذه الحالة ستستأنف القتال في أي وقت، كما أنها ستوجه ضربات جوية لأي هدف تعتبره خطيرًا، ما يعني الإبقاء على حالة الحرب.