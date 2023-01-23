السودان.. تعيين قاض جديد لمحكمة البشير

وأكد أن المحكمة أبلغتهم بانعقاد الجلسة، بيد أنه غير معلوم إذا ما كان القاضي الجديد سيستمر في مباشرة الإجراءات من حيث توقف سلفه، ام يطلب مهلة لدراسة الملف.

وكانت إجراءات محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وقادة نظامه، المتهمين في قضية انقلاب 1989، تعطلت منذ الثاني من الشهر الجاري، بسبب إحالة قاضي المحكمة السابق إلى التقاعد.

وكانت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، أبدت انزعاجها من إجراءات التأجيل، لجهة أنه يزيد من أمد حبس المتهمين، في وقت يعاني فيه البشير، من عدم استقرار حالته الصحية، وفق عضو الهيئة أبو بكر هاشم الجعلي.

وكشف الجعلي لـ "إرم نيوز"، في وقت سابق، عن تأرجح الوضع الصحي للبشير. قائلا إن "الأطباء أدخلوه العناية المكثفة أكثر من مرة؛ بسبب اضطراب ضغط الدم الذي يعانيه، بيد أنه يخرج خلال ساعات بعد استقرار حالته"، موضحا أن "البشير مازال يرقد في مستشفى علياء التابعة للجيش؛ لأن حالته الصحية تستدعي وجوده الدائم تحت المراقبة الطبية".