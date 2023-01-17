ما قصة "جوهرة تايتانيك" في مقتنيات زوجة عمر البشير؟

بعد مرور يومين على إدانة وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، بتهمة "الثراء الحرام"، وقرار المحكمة بمصادرة أملاكها، كشفت تقارير صحفية أن المحققين فوجئوا أثناء مصادرة مقتنياتها بوجود لآلئ ونفائس وأحجار كريمة.

ولعل من أبرز ما عثرت عليه السلطات المختصة، لحظة مصادرتها تلك المقتنيات، خرزة شبيهة بقلادة "قلب المحيط" الماسية الشهيرة.

وهذه الجوهرة تُعرف باسم "Blue Suphaire"، وكانت قد ارتدتها النجمة السينمائية كيت وينسلت في فيلم "تايتانيك".