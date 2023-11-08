"مجموعة السبع" تدعو إلى هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن الرهائن

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع إلى هدنة إنسانية في غزة؛ للسماح بدخول المساعدات، والمساعدة في الإفراج عن الرهائن.

وطالب وزراء خارجية المجموعة، في بيان مشترك، بالعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً.

وناقش الوزراء مستقبل القطاع بعد انتهاء الحرب، وسط غموض يكتنف حتى الآن خطط إسرائيل طويلة الأمد بخصوص غزة.

وفي بيان صدر في ختام اجتماع استمر يومين في طوكيو، قالت المجموعة إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها"، لكنها أكدت "ضرورة حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وأضافت أن "أعضاء مجموعة السبع ملتزمون بإعداد حلول طويلة الأمد لغزة، والعودة إلى عملية سلام أوسع نطاقاً في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها دولياً".

وأشار البيان إلى أن "حل الدولتين يظل السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وآمن".

وهذا هو البيان المشترك الثاني للمجموعة منذ بداية الصراع يوم السابع من الشهر الماضي، حين شن مسلحون من حماس هجوماً على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1400 شخص، واحتجاز نحو 240 رهينة.