السعودية تستضيف قمتان عربية وإسلامية لبحث حرب غزة

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، إن المملكة ستدعو إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية في غزة وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.

وبحسب الوكالة، تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً إلى التطورات الحالية في غزة.

وذكرت أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.