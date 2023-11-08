السعودية تستضيف قمتان عربية وإسلامية لبحث حرب غزة
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء، إن المملكة ستدعو إلى انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية في غزة وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة.
وبحسب الوكالة، تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً نظراً إلى التطورات الحالية في غزة.
وذكرت أن ذلك يأتي بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي.
ونقلت وكالة "رويترز" عن خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي قوله في مؤتمر "بلومبرغ" للاقتصاد الجديد في سنغافورة: "سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض".
وأضاف الوزير خالد الفالح: "خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".
وقال الفالح أيضاً إن السعودية ستعقد قمة مع الدول الإفريقية، دون أن يحدد موعداً"، مضيفاً: "على المدى القصير، سيكون الهدف من عقد هذه القمم الثلاث والتجمعات الأخرى تحت قيادة السعودية هو الدفع نحو حل سلمي للصراع".
غير أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بياناً في وقت متأخر من أمس الثلاثاء قالت فيه إن القمة مع الدول الأفريقية، التي كان مقررا لها مطلع الأسبوع المقبل، ستتأجل من أجل التركيز على القمتين الأخريين.