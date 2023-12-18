الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا

أعلن الجيش الأردني، أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح الاثنين، اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للبلاد مع سوريا؛ ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية.

وأكد الجيش على لسان مصدر عسكري مسؤول، أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما تم وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.