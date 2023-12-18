الأردن.. إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة قادمة من سوريا
أعلن الجيش الأردني، أنه تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح الاثنين، اشتباكات مسلّحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للبلاد مع سوريا؛ ما أسفر عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأوتوماتيكية والصاروخية.
وأكد الجيش على لسان مصدر عسكري مسؤول، أنه يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، فيما تم وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.
وأوضح المصدر، أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا في عدد هذه العمليات وتحولها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود.
وبين المصدر، أن هذه الاشتباكات تأتي استمرارًا لما تقوم به هذه المجموعات المسلحة منذ أيام والتي أسفرت عن مقتل عدد من المهربين والقبض على أحدهم واستشهاد أحد أفراد القوات المسلحة وإصابة آخر.