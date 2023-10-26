تقرير: تهريب الأسلحة عبر الأردن يثير مخاوف إسرائيل

وأضاف التقرير أن الهدف الأساسي لشبكة التهريب هذه، التي تديرها إيران وحلفاؤها، هو تعزيز القدرات العسكرية للجماعات الفلسطينية خارج حماس، وتوسيع نطاق نفوذها.

وقد أصبحت الضفة الغربية نقطة محورية لهذه الجهود، خاصة في دعم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهي منظمة متحالفة بشكل وثيق مع حماس.

وفي السنوات الأخيرة، زودت إيران حماس بالموارد المالية والتدريب العسكري، ولكن القيود المتصاعدة على طرق التهريب عبر شبه جزيرة سيناء في مصر أدت إلى اعتماد حماس بشكل متزايد على الأسلحة المنتجة محلياً، خاصة الصواريخ.

ونتيجة لذلك، تحول تركيز إيران نحو تعزيز القدرة العسكرية للجماعات في الضفة الغربية.

ولأكثر من عقد من الزمن، استغلت إيران عدم الاستقرار السياسي في المنطقة لإنشاء ممر بري عبر العراق وسوريا ولبنان والأردن، ما عزز نفوذها بشكل كبير في بلاد الشام.

وبحسب التقرير، فإن موقع الأردن الاستراتيجي مع حدود يسهل اختراقها مع سوريا، التي مزقتها الصراعات، وإمكانية الوصول إلى الضفة الغربية، جعله عرضة لتهريب الأسلحة والمخدرات.

علاوة على ذلك، استخدمت إيران تكتيكات أخرى، بما في ذلك استخدام الرحلات الجوية التجارية ”ظاهريًا“ لنقل الأسلحة، إذ ثبت تورط شركة الطيران ماهان، التي كانت الولايات المتحدة قد فرضت عليها عقوبات سابقًا لنقل المسلحين والأسلحة، في عمليات نقل سرية للأسلحة.