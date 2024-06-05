إسرائيل تقود حملة "سرية" للتأثير على الرأي العام الأمريكي

قادت وزارة شؤون الشتات الإسرائيلية حملة "سرية" لحث الرأي العام الأمريكي، لاسيما المشرعين، على دعم إسرائيل في حربها على غزة، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين.

وقال 4 مسؤولين إسرائيليين إن الحملة السرية تمت بتكليف من وزارة شؤون الشتات، باعتبارها هيئة حكومية تربط اليهود في جميع أنحاء العالم بدولة إسرائيل.

وخصصت الوزارة حوالي مليوني دولار لتنفيذ الحملة التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولاتزال نشطة، بالاستعانة بشركة تسويق في تل أبيب، تسمى "Stoic"، بحسب ما نقلته الصحيفة عن المسؤولين ووثائق بهذا الخصوص.