إسرائيل تستهدف 3 من قادة الجهاد الإسلامي بغزة في عملية "السهم الواقي"

أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء استهداف 3 من أبرز قيادات حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بغارات جوية في مناطق متفرقة من القطاع.

ونفذ الطيران الإسرائيلي عملية عسكرية أطلق عليها "السهم الواقي" استهدفت طارق عزالدين وجهاد غنام وخليل البهتيني وهم من كبار قادة "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة الجهاد.

وقال أفيخاي أردعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طيران سلاح الجو استهدف عدة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وأعلن أدرعي اغتيال 3 من قيادات "سرايا القدس" في عملية مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الشاباك.

وأشار أنه بناء على تقييم الوضع تقرر إغلاق لمناطق المتاخمة للسياج الأمني في منطقة الغلاف، إلى جانب إغلاق معبري إيرز وكرم أبوسالم بين قطاع غزة وإسرائيل في كلا الاتجاهين.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القصف أسفر عن سقوط 9 شهداء وعشرات الإصابات.