السودان.. نائب البشير يروي وقائع جديدة لمحكمة "انقلاب 89"

روى علي عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، أمام محكمة "انقلاب 30 يونيو حزيران 1989"، اليوم الثلاثاء، وقائع جديدة في القضية.

ونفى طه مشاركته في تقويض الحكومة المنتخبة يومها، إذ إنه كان يومها الرجل الثاني في تنظيم الجبهة الإسلامية بقيادة الراحل حسن الترابي، الذي خطط ونفذ الانقلاب ضد الحكومة المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

وكشف لدى استجوابه بواسطة المحكمة، عن زيارات منتظمة كان يقوم بها قبيل الانقلاب إلى القواعد العسكرية في مناطق العمليات بجنوب السودان، ويعقد خلالها اللقاءات مع قادتها، وذلك بعلم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع.