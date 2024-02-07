مسؤول إيراني يهدد بإرسال "انتحاريين أفغان" إلى غزة

هدد المبعوث الإيراني إلى أفغانستان، حسن كاظمي قمي، بإرسال "جيش من الاستشهاديين" ينطلق من أفغانستان لدعم غزة في الحرب ضد إسرائيل.

وقال كاظمي قمي، وهو عضو في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، في مقابلة مع قناة "آفق" الإيرانية، إن "أفغانستان جزء من محور المقاومة، ورغم أنها بعيدة عن غزة، إلا أنه إذا لزم الأمر فإن أكثر من جيش استشهادي من هذا البلد سيذهب لدعم غزة".

وتصف الحكومة الإيرانية، الميليشيات التي تدعمها في المنطقة والجماعات المناهضة لأمريكا ومصالح الغرب بـ"محور المقاومة".

واستخدام إيران للأفغان في حروبها بالوكالة ليس تكتيكًا جديدًا، إذ ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 2016 أن إيران تستخدم اللاجئين الأفغان كجنود في الحرب السورية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تشكيل قوة باسم "فيلق فاطميون"، وهو من اللاجئين الأفغان في إيران، وأرسلتهم إلى سوريا للقتال إلى جانب الجيش السوري.

وقدمت إيران مبلغا ماليا لكل مقاتل أفغاني يقضي فترة شهر في سوريا يتراوح بين 500 إلى 800 دولار أمريكي شهرياً، مع تقديم خدمات من بينها الإقامة للعائلة والدراسة المجانية.

والاثنين الماضي، أعلنت إيران مقتل 8 عناصر من فيلق "فاطميون"؛ جراء الغارات الأمريكية على أهداف في مدينة دير الزور السورية.