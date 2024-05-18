مصر تكشف حقيقة تراجعها عن الانضمام للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل
جددت مصر، اليوم السبت، عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، مفندة مزاعم إسرائيلية بالتراجع عن ذلك.
وأكد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.
وقال المصدر إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.
وفي وقت سابق، أعلنت مصر اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد أعلن، الأحد الماضي، أن مصر تعتزم الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وأضاف أن إجراءات إسرائيل في غزة خلقت ظروفا غير قابلة للحياة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف المدنيين بشكل مباشر، ودمّر البنية التحتية في غزة.
يشار إلى أن جنوب أفريقيا أقامت نهاية ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.