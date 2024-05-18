مصر تكشف حقيقة تراجعها عن الانضمام للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل

جددت مصر، اليوم السبت، عزمها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، مفندة مزاعم إسرائيلية بالتراجع عن ذلك.

وأكد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب إفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال المصدر إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.