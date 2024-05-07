ماذا يعني إعلان الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على معبر رفح؟

أثار إعلان إسرائيل "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، وإمكانية أن تقدم السلطات الإسرائيلية على تشغيل المعبر.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قوات من الفرقة 162 عملية مباغتة وفي مناطق محدودة من مدينة رفح، لتحييد أهداف تابعة لحركة حماس شرقي المدينة، مبيناً أنه حقق "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي يربط قطاع غزة بالعالم عبر البوابة المصرية، ويسيطر على إدارته من الجانب الفلسطيني منذ عام 2007 موظفون تابعون لحركة حماس، ولا يوجد أي دور للسلطة الفلسطينية هناك.

ويعد معبر رفح المنفذ الرئيس لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

سيطرة عسكرية

الخبير في الأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، قال إن "تصريح الجيش الإسرائيلي يمثل إعلانا عن وجود قواته العسكرية على الأرض بالمدرعات والمشاة لفترة من الزمن، وإحكام السيطرة العسكرية على المعبر والتحكم في إدارته".

وأوضح عبد الواحد، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "من أجل تحقيق ذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي على تنفيذ ضربات جوية عنيفة بمحيط المعبر، وتهيئة الطريق لعمليات عسكرية واسعة النطاق، قبل التحرك البري في المناطق الشرقية".

وذكر أنه "إضافة للسيطرة على المعبر سيضع الجيش ثكنات عسكرية قريبة منه خلال الأيام المقبلة، خاصة في المناطق الاستراتيجية والمحورية، وفصل جميع الطرقات والممرات المؤدية للمعبر عنه، وبالتالي إحكام سيطرته العملياتية على المعبر".