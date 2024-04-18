ليبيا.. هل تنجح ستيفاني خوري فيما فشل فيه باتيلي؟

يثير تعيين الدبلوماسية الأمريكية، ستيفاني خوري، ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، خلفًا للمبعوث الأممي المستقيل، عبد الله باتيلي، تساؤلات حول حظوظها في حل الأزمة الليبية، خاصة أن باتيلي في آخر إحاطة له أخلى مسؤولية المنظمة الأممية تجاه الأزمة، وحمّلها للقادة الليبيين الذين اتهمهم بـ"الأنانية".

وتتمتع خوري بحسب ما كشفته الأمم المتحدة بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في دعم العمليات السياسية ومحادثات السلام والوساطة في حالات النزاع وما بعد النزاع، بما في ذلك في الشرق الأوسط، وأكثر من 15 عامًا مع الأمم المتحدة في العراق ولبنان وسوريا والسودان واليمن.

كما شغلت أخيرًا منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان.

وقبل انضمامها إلى الأمم المتحدة، عملت زميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية ومع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.