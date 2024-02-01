بايدن يفرض عقوبات على 4 مستوطنين في الضفة الغربية

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين اليهود الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في أعقاب هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان في بيان، إن أمر بايدن ينشئ نظاما لفرض عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.

وأضاف: "إجراءات اليوم تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".