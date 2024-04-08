بين نجاحات وإخفاقات.. مجلس الرئاسة اليمني ينهي عامه الثاني في السلطة

أنهى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عامه الثاني من توليه زمام إدارة شؤون الدولة، واعتلائه سُدة حُكم البلاد، التي شهدت على مدار العامين السابقين العديد من التطورات والمنعطفات السياسية والاقتصادية والأمنية.

ورفع المجلس الرئاسي عند توليه السلطة، في أبريل/نيسان من العام 2022، سقف التوقعات لدى الشارع اليمني، الذي وعده حينذاك بحل كافة القضايا الخدمية والاقتصادية والمعيشية التي عانى منها طويلاً، وحلحلة كل الملفات الشائكة، فضلاً عن إنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذته ميليشيا الحوثي، وحسم هذا الملف، إمّا عسكريًّا وإمّا سياسيًّا.

في هذا الصدد، يقول الباحث السياسي فؤاد مسعد إن "كثيرًا من اليمنيين يرون أن مستوى إدارة مجلس القيادة الرئاسي لمختلف الملفات ما زال دون المأمول، خاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي".