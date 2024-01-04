مجلس القيادة اليمني يحذّر الحوثيين من جر البلد إلى حرب دولية

حذّر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، اليوم الخميس، ميليشيات الحوثيين من الزجّ بالبلد في أتون حرب دولية، تضاعف معاناته الاقتصادية والإنسانية، من خلال "هجماتها الإرهابية ضد السفن التجارية".

وحمّل المجلس الحوثيين "المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتهم الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات"، وفق الأنباء اليمنية "سبأ".

وأفاد أن الحوثي "يستمر في استغلال أزمة الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحه الضيّقة"، فيما سيرفع تكاليف التأمين والشحن البحري والسلع الأساسية، كما يهدد بإغلاق أهم شرايين الحياة للشعب اليمني.

وقال مجلس القيادة إن الحوثي "يصرف بذلك أنظار العالم بعيدًا عن انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، ويخدم استمرارها".

واعتبر أن ما تُقدم عليه ميليشيات الحوثيين، هو "نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردعها عن عمليات السطو المسلح، والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية، فضلًا عن المنشآت النفطية، والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار".

ودعت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، في بيان مشترك مع 11 دولة أخرى، الحوثيين إلى وقف فوري لهجماتهم في البحر الأحمر، وتحميلهم العواقب في حال الاستمرار في تهديد الأرواح، والاقتصاد العالمي، والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.