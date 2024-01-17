إسرائيل تكتشف نفقا "غير مسبوق" لحماس

أعلن الجيش الإسرائيلي عن اكتشاف نفق إستراتيجي لحركة حماس أسفل الطريق السريع الرئيس الرابط بين الشمال والجنوب في غزة، وهذه المرة في منطقة النصيرات.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن جنودًا من لواء المظليين الاحتياطي 646، ووحدة الهندسة القتالية يهلوم ومهندسين قتاليين دمروا ما يقول الجيش، إنه نفق إستراتيجي لحماس يقع تحت طريق صلاح الدين.

والنفق يبلغ طوله مئات الأمتار وعمقه حوالي 9 أمتار، ويعبر وادي غزة، المعروف أيضًا باسم نهر بيسور.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عناصر حماس استخدموا النفق للتنقل بين شمال وجنوب غزة دون أن يتم اكتشافهم، وبعد تفجير النفق تم فتح طريق بديل في المنطقة.