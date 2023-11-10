إسرائيل تتوعّد بـ"قتل إرهابيي حماس" في حال أطلقوا النار من مستشفيات غزة
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيقتل عناصر حركة حماس إذا شاهدهم يطلقون النار من مستشفيات في قطاع غزة.
وطال القصف الإسرائيلي أغلب المستشفيات في القطاع ، وخرج العديد منها عن الخدمة؛ بسبب دمارها ونقص الوقود.
وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت للصحافيين: "إذا رأينا إرهابيي حماس يطلقون النار من المستشفيات فسنفعل ما يتعين علينا القيام به.. إذا رأينا إرهابيي حماس فسنقتلهم". وأضاف أن "حماس تنشط من داخل المستشفى".
وقال مسعفون فلسطينيون إن عمليات قصف وقنص أدت، الجمعة، إلى مقتل عدة مدنيين في مستشفيات غزة.
وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، تحققت منه رويترز، اليوم الجمعة، عددا من القتلى والمصابين، من بينهم أطفال، في منطقة من مستشفى الشفاء بغزة، يقول متحدث باسم وزارة الصحة في القطاع إنه تعرض لضربات جوية إسرائيلية.
من جهتها، أعلنت حكومة حماس، اليوم الجمعة، أن إسرائيل قصفت مجمع الشفاء الطبي، وهو الأكبر في قطاع غزة، موقعة 13 قتيلًا وعشرات الجرحى، في اليوم الخامس والثلاثين للحرب.