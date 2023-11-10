إسرائيل تتوعّد بـ"قتل إرهابيي حماس" في حال أطلقوا النار من مستشفيات غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه سيقتل عناصر حركة حماس إذا شاهدهم يطلقون النار من مستشفيات في قطاع غزة.

وطال القصف الإسرائيلي أغلب المستشفيات في القطاع ، وخرج العديد منها عن الخدمة؛ بسبب دمارها ونقص الوقود.