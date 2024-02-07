المآسي تتوالى.. الأمطار "تُغرق" خيام نازحي غزة في مياه الصرف (صور)

كارثة كبرى

وقال مؤمن أبو جامع، أحد سكان مدينة رفح، إن "منزله غرق بمياه الصرف الصحي التي تسربت من الشبكات، وذلك عقب هطول الأمطار وحدوث طفح في تلك الشبكات"، مؤكداً أنه منذ بداية الحرب يعاني وجيرانه من هذا الطفح الذي لم تجد له الجهات المختصة حلاً.

وأوضح أبو جامع، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "ما زاد الوضع سوءاً هو استهداف الجيش الإسرائيلي لعدد من الشوارع والمنازل في الحي، ما أدى لدمار كبير في شبكة الصرف الصحي"، مبيناً أن السكان يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية.

وأشار إلى أن "ذلك تسبب أيضاً بغرق بعض خيام النازحين القريبة من الحي، ودخول مياه الصرف الصحي عليها، ما أجبر العائلات التي بداخلها للبحث عن مأوى آخر"، لافتاً إلى أن الروائح الكريهة تنتشر بسبب عدم تصريف تلك المياه.

بدوره، أكد جلال أبو دية، أحد المتواجدين في مدينة غزة، أن "شوارع المدينة وأحيائها تشهد تجمعاً لمياه الصرف الصحي"، مبيناً أن تلك المياه غمرت منازل المواطنين ومراكز الإيواء، وتسببت بأضرار صحية بالغة.

وأوضح أبو دية، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "برك تجميع مياه الصرف الصحي المتواجدة بمناطق عديد بغزة غمرت جزئياً منازل المواطنين، وأن المياه العادمة تملأ الشوارع والمنازل على حد سواء، دون وجود أي حل لها".

وبيّن أنه "توجه للمؤسسات الصحية المعنية بالأمر؛ والتي أكدت له عدم قدرتها على التعامل مع هذه المشكلة، خاصة في ظل الاستهداف الإسرائيلي للطواقم العاملة، ونقص المعدات والوقود، وعدم القدرة على معالجة مياه الصرف الصحي وتصريفها".