غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وصواريخ على الجليل

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوَّت في الجليل الغربي، وتم رصد إطلاق صاروخ من جنوب لبنان.

كما دوت صباحًا صفارات الإنذار في بلدات الجليل الأعلى، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن 3 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة المنارة وكفر يوفال في الجليل، دون وقوع إصابات.

وأعلنت ميليشيات حزب الله استهدافها تجمعًا للجنود الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية في تلة الطيحات.

وعلى وقع العمليات العسكرية المتبادلة على طرفي الحدود، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص عدد الجنود المتمركزين في المستوطنات المتاخمة للحدود مع لبنان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن "فرقًا أمنية محلية ستتولّى الاستجابة للحوادث الأمنية" في تلك المناطق.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل بحاجة إلى هدنة في غزة، كي تتمكن من حل الأزمة عند الحدود مع لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت كرر تهديداته للبنان، وقال إنه "إذا اندلعت الحرب مع لبنان، فإن الوضع في حيفا لن يكون جيدًا، أما في بيروت فسيكون مدمرًا".