إصابة 3 جنود أمريكيين خلال تشغيل رصيف غزة

قال براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية، وهو برتبة نائب أميرال، الخميس، إن ثلاثة جنود أمريكيين لحقت بهم إصابات غير قتالية، خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وأضاف كوبر للصحفيين أن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.

ورفض كوبر تقديم تفاصيل عن إصابة الجندي الثالث، بحسب "رويترز".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة عن خطط إنشاء الرصيف في أوائل مارس/ آذار، بعدما خفضت إسرائيل حجم المساعدات المنقولة برا.