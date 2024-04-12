تونس.. إقصاء سعيد من "ارتمى في أحضان الخارج" من الترشح للرئاسة يثير جدلا واسعا

"اغتصاب القرار"

وعلّق الوزير السابق فوزي عبد الرحمن على هذه التطورات بقوله: "لا يمكن الجزم بأن الرئيس التونسي يتجه إلى تعديل شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، لكن من غير الممكن والمعقول أن يُسمحَ لشخص واحد باحتكار القرار في مسائل تهم المجموعة الوطنية في تونس"، مؤكدًا أن "حق الترشح حق دستوري تضمنه كل الدساتير".

وأضاف عبد الرحمن لـ "إرم نيوز": "لا يمكن لأحد أن يمنع الآخرين من الترشح تحت أي ذريعة إلا بالقانون، ولا يمكن أن أفهم كيف يقبل الناس أن شخصًا ما مهما كانت رتبته، رئيس دولة أو غيره، ينفرد بالقرار في هذا الموضوع. ليس له الحق في ذلك".

وذَكَّر بأن: "قيس سعيد قال في وقت سابق إنه لن يُسلّم العهدة إلا للوطنيين"، مشددا على أن "هذا أيضا خطير، ومن شأنه تعكير المشهد السياسي أكثر، ويجب عدم القبول بهذا الكلام".

"شرط ليس بجديد"

أما أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي فرأى أن "وضع هيئة الانتخابات التونسية شرط الإقامة، واستحضار البطاقة عدد 3 التي تثبت خلوّ المرشح من أحكام سجنية من صميم القانون والدستور".

وتابع الخرايفي في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام تونسية أن "شرط الإقامة من الجانب القانوني ليس بجديد على القانون الانتخابي التونسي، باعتباره يعطي صفة الناخب وصفة المرشح في الانتخابات المحلية والجهوية"، متسائلا: "لماذا يتم اعتماده على المستوى المحلي والجهوي والنيابي، ولا يتم اعتماده على المستوى الرئاسي؟".

وأضاف: "لا يجوز لهيئة الانتخابات إضافة شروط جديدة خارجة عن الدستور، ولكن البطاقة عدد 3، وشهادة الإقامة من صميم النص الدستوري، ومن صميم نص القانون".

ويعد الزنايدي أحد أبرز رموز نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وأول مرشح يعلن عن عزمه خوض السباق الرئاسي من خارج تونس حيث يقيم في فرنسا.