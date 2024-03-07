برنامج الأغذية: يجب إدخال 300 قافلة مساعدات إلى غزة يومياً على الأقل‎

طالب "برنامج الأغذية العالمي"، الأربعاء، بزيادة عدد قوافل المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة يومياً إلى المثلين على الأقل لتلبية بعض الاحتياجات الأساسية للسكان.

وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في "برنامج الأغذية العالمي": "أود قول إنه يتعين زيادة المستوى إلى مثلي ما هو عليه الآن. الآن هناك نحو 150 شاحنة. يتعين أن تبلغ 300 على الأقل يومياً".

وأضاف لوكالة "رويترز" مستدركاً: "لكن يتعين بالتأكيد استكمال هذا أيضاً على المدى الطويل ".

وحذرت الأمم المتحدة من أن مجاعة واسعة النطاق بقطاع غزة "حتمية تقريباً" في حال عدم التحرك لمنعها.