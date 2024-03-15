واشنطن تدعو رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد لإجراء "إصلاحات في العمق"

دعا البيت الابيض الامريكي اليوم الجمعة، محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد، إلى إجراء ما أسماها "إصلاحات في العمق".

ورحّب البيت الأبيض بتعيين محمد مصطفى رئيساً جديداً للحكومة الفلسطينية، مطالباً إياه بتشكيل حكومة تعمل على إجراء "إصلاحات في العمق وذات مصداقية".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان: "نحضّ على تشكيل حكومة إصلاحية في أقرب وقت ممكن".

وأشارت إلى أن "الولايات المتّحدة ستتطلّع لأن تتمكن هذه الحكومة الجديدة من تنفيذ السياسات وإجراء إصلاحات ذات مصداقية وفي العمق".

من جهته، رأى مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري لتهيئة الظروف اللازمة للاستقرار في الضفة وقطاع غزة".

وقال في بيان له: "نتطلع إلى أن تطبق الحكومة الفلسطينية الجديدة إصلاحات ذات مصداقية وبعيدة المدى".