الإمارات تنفذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات على شمال قطاع غزة
أعلنت دولة الإمارات تنفيذ أكبر عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة منذ انطلاق حملة "طيور الخير"، بإجمالي 90 طناً.
وأفادت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية بتنفيذ "طيور الخير" الإسقاط الجوي الـ 16 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية الإماراتية والمصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإسقاط الجوي تم عبر 3 طائرات حملت 90 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.
ووصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية "طيور الخير" إلى 664 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.
بالتوازي مع ذلك، استقبلت الإمارات الدفعة الرابعة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان الذين سيتم علاجهم في مستشفيات الدولة، بحسب وكالة "وام".
وحطّت الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري، في مطار زايد الدولي، وعلى متنها 32 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 64 مرافقاً من عائلاتهم.
وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.