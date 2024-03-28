الإمارات تنفذ أكبر عملية إنزال جوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

بالتوازي مع ذلك، استقبلت الإمارات الدفعة الرابعة عشرة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان الذين سيتم علاجهم في مستشفيات الدولة، بحسب وكالة "وام".

وحطّت الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري، في مطار زايد الدولي، وعلى متنها 32 من الذين يحتاجون للرعاية الطبية، بالإضافة إلى 64 مرافقاً من عائلاتهم.

وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.