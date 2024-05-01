الأميرال باور في المغرب.. زيارة تؤكد حرص الناتو على تعزيز الشراكة

قال محللون إن زيارة رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأميرال روب باور، إلى المغرب تعكس حرص الحلف على تعزيز الشراكة مع المملكة لعدة اعتبارات، يأتي ضمنها الموقع الجيوسياسي الذي تحظى به، وقدراتها الكبيرة في مواجهة التحديات الأمنية، لا سيما مكافحة الإرهاب.

وأجرى الأميرال باور، يوم أمس الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط، مباحثات مع الوزير المغربي المكلف بإدارة الدفاع عبداللطيف لوديي، لتعزيز التعاون في المنطقة المتوسطية.

وأفاد بيان صادر عن إدارة الدفاع الوطني بأن "الزيارة (تمتد من 28 إلى 30 أبريل/ نيسان الجاري) تندرج في إطار جهود الناتو لتعزيز شراكته مع أعضاء الحوار المتوسطي، في أفق تقييم للوضع الأمني الإقليمي، وتوطيد فرص التعاون مع الحلف".

وتناولت المباحثات "مختلف أوجه التعاون بين حلف الناتو والمغرب في مجالات التكوين وتعزيز القدرات والعلاقات؛ بغية ضمان الأمن في المنطقة المتوسطية".

ورقة رابحة

وقال الدكتور عبدالفتاح الفاتحي، مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن زيارة الأميرال باور إلى المغرب تندرج في سياق التنسيق المتعدد الأطراف للمملكة مع مختلف شركائها؛ باعتبار نفوذها الأمني والعسكري في حماية الأمن والسلم بالمنطقة المتوسطية.

وأضاف، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الزيارة "شكّلت مناسبة للاطلاع على الإصلاحات التي يُشرف على تنفيذها الملك محمد السادس، بالقدر الذي يجعل من المملكة فاعلا مهما لتحقيق الاستقرار والسلام بالنسبة لجوارها الأورو- متوسطي والأفريقي".

وبيّن الفاتحي أنه "لعل مسألة دوام تقييم الحالة الأمنية والعسكرية في المنطقة المتوسطية تفرض نفسها غداة تأكيدات بتهديدات أمنية للممرات البحرية وفي منطقة الساحل والصحراء؛ إذ لا تنفك جهات عن القيام باختراقات عسكرية في المنطقة بما يؤدي إلى اختلالات أمنية".