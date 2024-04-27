المغرب وفرنسا يعززان التعاون في مجال الطاقة النظيفة

واعتبرت الوزيرة المغربية أن روابط الصداقة المتينة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يمكن أن تكون نموذجاً للتعاون بين ضفتي المتوسط، مشددة على أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام لمسألة السيادة الطاقية، التي تنطوي على توفير الطاقات النظيفة والطاقة المستدامة، سواء للساكنة أو القطاع الصناعي.

وفي وقت سابق، أجرى الوزير الفرنسي مباحثات مع وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، تمحورت حول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا.

وتطرق الوزيران، خلال المباحثات، إلى إمكانيات الشراكة في مجالات السيارات والهيدروجين الأخضر والطاقة الخالية من الكربون.

وفي تصريح للصحافة، أكد مزور أن هذا اللقاء مكّن من تناول الاندماج الصناعي بين المغرب وفرنسا، خاصة في قطاعي السيارات والبطاريات.

من جهته، أبرز لومير اهتمام البلدين بتطوير مشاريع مشتركة، خاصة في قطاع السيارات وتصنيع البطاريات الإلكترونية.

ويرى مراقبون أن العلاقات المغربية - الفرنسية تسير نحو الدخول إلى فصل جديد من التعاون.

تقارب غير مسبوق

وقال عبدالرحمن مكاوي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة ديجون الفرنسية، الخبير في الشؤون الاستراتيجية، إن باريس انطلقت بسرعة قصوى في تقاربها مع الرباط؛ من خلال زيارات مكثفة لأعضاء الحكومة الفرنسية إلى البلاد، ورغبتها في تركيز استثماراتها المهمة في المملكة.

وأضاف مكاوي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن فرنسا نجحت في إعادة الدفء إلى علاقتها مع المغرب، بعدما شهدت توترًا حاداً خلال السنوات الأخيرة من خلال لعب ورقة الاقتصاد، لافتاً إلى أن باريس تراهن بقوة على المغرب للعودة إلى أفريقيا.

وأشار مكاوي إلى أنه لا يمكن الفصل بين الجانب الاقتصادي والجانب السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي في العلاقات المغربية الفرنسية.

وزاد بالقول: "وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير - وهو من أقطاب اليمين الفرنسي - واكب التجربة المغربية في مجال الطاقات المتجددة منذ سنوات، ويعلم جيدا أن كُبريات الشركات العالمية اختارت الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر في المغرب".

وتابع أن الطاقات الخضراء هي ضمان للاقتصادات العالمية، وذلك على ضوء الأزمات المتكررة التي يعرفها قطاع النفط والغاز.

ووضع المغرب خطة طاقة طموحة تهدف إلى رفع حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% في أفق العام 2030.

وبفضل هذه السياسة الطاقية، يستهدف المغرب إنتاج 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول العام 2030، بحسب التقديرات الرسمية.

وفي سياق آخر، اعتبر مكاوي أن فرنسا "تجتاز صعوبات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في ظل ارتفاع مستويات التضخم وانكماش اقتصادها، ولهذا تراهن الحكومة الفرنسية على الانفتاح الاقتصادي في المغرب واستغلال إمكاناته الواعدة".