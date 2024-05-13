"الدعم السريع" تتهم الجيش السوداني بمهاجمتها 23 مرة في الفاشر

هاجم الجيش السوداني، الأحد، للمرة الـ"23" مواقع قوات "الدعم السريع" في مدينة الفاشر شمالي دارفور، وفقاً لبيان، الإثنين.

وقالت "الدعم السريع"، في بيان على منصة "إكس"، اليوم الإثنين، إنها تعرضت لهجوم من قبل الجيش وحلفائه في مدينة الفاشر، صاحبه "قصف الطيران الحربي على عدد من الأحياء السكنية، والمواقع الحيوية والمستشفيات في استهداف ممنهج لإشاعة الفوضى وتمرير مخططهم الخبيث بإشعال الحرب الأهلية".

وأضاف البيان أن "قوات الدعم السريع ظلت تستجيب دومًا للنداءات الدولية والإقليمية، فضلًا عن التزامها الأخلاقي والمبدئي تجاه المواطنين الأبرياء".

وأكد البيان أن "الدعم السريع مارست أقصى درجات ضبط النفس متفادية كثيرًا من الاستفزازات المتعمدة لدفعها إلى قتال واسع مع الأعداء الذين يتخذون من المدنيين دروعًا بشرية، ويستهدفون المنشآت العامة والخاصة لتدمير البنية التحتية التي هي ملك الشعب السوداني، وليست لنظامهم البائد".