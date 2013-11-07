سهى عرفات تطالب السيسي بمساعدتها بحل لغز مقتل زوجها

رام الله – صرّحت أرملة الرئيس الفلسطيني، سهى عرفات، في تصريحات خاصة لدنيا الوطن أنّ زوجها مات بالسم، وأنّ القاتل موجود في رام الله.

كما طالبت عرفات الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالمساعدة في حل "اللغز"، والقبض على القاتل.

وقالت إنّ من وضع المادة بجسد أبو عمّار بالتأكيد متواجد في رام الله وأنّ اللجنة المكلفة بالتحقيق باغتيال أبو عمار تعمل على كشفه، مطالبة بالإسراع بعمليات التحقيق خصوصاً أنّ زوار أبو عمّار كانوا معروفين.

وشكرت عرفات، الرئيس محمود عباس أبو مازن، على جهوده في ملف اغتيال أبو عمّار مؤكدة أنّه لولا أوامر الرئيس أبو مازن بفتح ضريح أبو عمّار وتسهيل عملية التحقيق لما توصل المركز السويسري لنتائج وفاته.

عرفات أكدت أنّ أبو عمار "مصري الهوى" وأنه جندي بالجيش المصري وأنّ مصر كانت ولا زالت وستبقى الحضن الدافئ والمدافع عن القضية الفلسطينية، وهو ما دعاها لمطالبة الفريق السيسي التدخل في الأمر والعمل على تسريع التحقيق وكشف النتائج.