"فرق جوهري عن واشنطن".. بريطانيا تواصل تسليح إسرائيل

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستواصل إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدًا وجود "فرق جوهري" بين لندن وواشنطن بشأن هذا الملف.

جاء ذلك في ردّ من كاميرون على سؤال حول ما إذا كانت بريطانيا ستقتفي أثر الولايات المتحدة بعد أن حذرت من أنها ستعلق إمداد إسرائيل بالأسلحة في حال حدوث غزو كبير لرفح.

وبحسب "رويترز"، قال كاميرون إن هناك "فرقًا جوهريًّا للغاية" بين موقف بلاده والموقف الأمريكي من تصدير الأسلحة لإسرائيل.

وأوضح أن المنظومة التي تحكم صادرات أسلحة بلاده إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات مختلفة تمامًا عن منظومة الولايات المتحدة، قائلًا إن المبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيًّا وتخضع لإجراءات صارمة.

وأضاف أن "الولايات المتحدة مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل.. أما لندن فلديها عدد محدد من التراخيص"، لافتًا إلى أن الدفاعات البريطانية تصدر أقل من 1% إلى تل أبيب.