العليمي: لا خيار أمام الحوثيين اليوم إلا السلام الذي يرفضونه

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، الثلاثاء، إنه ما من خيار اليوم أمام ميليشيا الحوثي سوى الجنوح نحو السلام الذي يرفضونه شكلًا ومضمونًا حتى الآن.

وأكد، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ34 للوحدة اليمنية، أنه بات جليًا أن ميليشيا الحوثي، بعد أن أمعنت في تهديدها العبثي للملاحة الدولية، "تعتقد أن بوسعها الاستدارة لإشعال المعارك في الجبهات الداخلية".

وأشار العليمي إلى وحدة وجاهزية القوات المسلحة والأمن بجميع تشكيلاتها لردع أي مغامرة عدائية، وعلى نحو يؤكد نهج مجلس القيادة الرئاسي الصارم في "مقاومة المشروع الحوثي الإمامي، المدعوم من النظام الإيراني، على طريق استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب".