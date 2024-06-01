إصابتان بغارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان

وقال الجيش، في بيان نشره على حسابه بمنصة "إكس": "أغارت طائرات حربية لسلاح الجو الإسرائيلي على مصالح مهمة لحزب الله في منطقة عين قانا وفي قريتيْ حميلة وعدلون، وجاء هذا القصف ردا على قيام حزب الله بإطلاق الصواريخ نحو شمال البلاد، الجمعة"، مؤكدا أن "الطيران الحربي قصف مواقع استطلاع في طير حرفا ومباني عسكرية في الجبين والخيام جنوبي لبنان".

وأفاد بأن "طائراته الحربية استهدفت الليلة الماضية في منطقة مجدل زون المنصة الصاروخية التي استخدمت لإطلاق القذائف نحو إسرائيل، بالإضافة إلى بنية تحتية في منطقة رشيا الفخار".

وختم الجيش بالقول إنه "تم رصد، قبل قليل، إطلاق قذيفتيْن من لبنان نحو منطقة يفتاح في الجليل الأعلى سقطتا في منطقة مفتوحة".

في سياق متصل، دوت صفارات الإنذار، صباح السبت، في عدد من المستوطنات بالجليل الأعلى وإصبع الجليل شمالي إسرائيل، والمالكية وراموت نفتالي ويفتاح وديشون ومنطقة جبل الشيخ؛ "للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة معادية"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من "حزب الله" على بيان الجيش الإسرائيلي، أعلنت ميليشيا الحزب، في بيان، "استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها ميليشيا حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات، بين قتيل وجريح، معظمهم في الجانب اللبناني.