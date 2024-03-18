عبر 20 طناً من القنابل.. إسرائيل تكشف كيف استهدفت "رجل الظل" في حماس

كشفت إسرائيل، الأحد، تفاصيل استهداف القيادي في حركة حماس الفلسطينية "رجل الظل" مروان عيسى، لافتة إلى أنها استخدمت 20 طناً من القنابل خلال محاولة اغتياله.

وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إن الطيران الإسرائيلي استخدم في الغارة التي وقعت الأسبوع الماضي في مخيم النصيرات قنابل مضادة للمخابئ، لاغتال من قادة حماس من بينهم مروان عيسى.

وألمحت إسرائيل إلى أنها تمكنت من اغتيال مروان عيسى الرجل الثالث في قيادة حماس، لكنها تركت التأكيد الرسمي لحركة حماس، التي تتكتم حتى الآن على إعلان مصير عيسى.

وأضاف هاليفي: "شرعنا في هذه العملية بعد عدة أيام من التخطيط المعقد، وتهيئة الظروف التشغيلية، وجمع المعلومات الاستخبارية الكافية".

وأوضح أن العملية اعتمدت على "مزيج من الاستخبارات عالية الجودة والنيران الدقيقة من سلاح الجو، والتي تمكن من القضاء على كبار المسؤولين تحت الأرض".

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد أشارت إلى أن الغارة الإسرائيلية "استهدفت مجمع أنفاق تحت مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة".

وذكرت الصحيفة أن "أنظمة الاتصالات بين قادة حماس، التي تعتمد على التطبيقات المشفرة والمراسلين، تعطلت لأكثر من 72 ساعة بعد الهجوم على عيسى" وهو ما يحدث عند اغتيال أحد قادة حماس، وفق الصحيفة.