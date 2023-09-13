إصابة 3 سوريين بانفجار لغمين أثناء عبورهم إلى لبنان

أصيب ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية في انفجار لغمين أرضيين، أثناء محاولتهم العبور من سوريا إلى لبنان عبر معبر عبيدان البري غير الشرعي في منطقة وادي خالد عند الحدود الشمالية مع سوريا.

ونقل الصليب الأحمر اللبناني بمساعدة أهالي المنطقة المصابين، الذين ترواحت أعمارهم بين 18 و 27 عامًا، إلى المستشفيات القريبة، وأفيد أن إصابة أحدهم خطرة، وقد بترت أطراف اثنين منهم.

وتشكل المعابر غير الشرعية ولا سيما في شمال لبنان ممرًّا للنازحين السوريين، لا سيما في إطار موجة النزوح الجديدة، التي اتخذ مجلس الوزراء إجراءات مشددة للتصدي لها.

وبحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، فإن 15 ألف نازح سوري يدخل إلى لبنان شهريًّا، فيما اعتبر قائد الجيش العماد جوزيف عون النزوح السوري الجديد يشكل تهديدًا وجوديًّا للبنان.

وكان بيان لقيادة الجيش أعلن عن إحباط محاولة تسلل غير شرعي لنحو 1250 سوريًّا عند الحدود اللبنانية السورية بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي.