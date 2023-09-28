"حريق الحمدانية".. الرئيس العراقي يوجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المتسببين
وجَّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإنزال أقصى العقوبات بحق المقصرين والمهملين المتسببين بحادثة حريق قاعة الأعراس.
جاء ذلك خلال زيارته إلى قضاء الحمدانية في محافظة نينوى لتفقد المصابين جرّاء حريق قاعة الأعراس وتقديم التعازي لذوي الضحايا، وفق بيانٍ لمكتبه.
وأضاف البيان، أن السوداني اطلع على أوضاع المصابين واستمع إلى ذوي الضحايا وقدّم تعازيه ومواساته لهم، موجهًا بتوفير كل مستلزمات العلاج دون تلكؤ، ونقل الحالات الحرجة على الفور إلى خارج العراق للتشافي".
وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعًا أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة، بحسب البيان.
يشار إلى أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس كانت (120) قتيلًا، و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق، وفقَ ما أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى.