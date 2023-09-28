"حريق الحمدانية".. الرئيس العراقي يوجه بإنزال أقصى العقوبات بحق المتسببين

وعقد رئيس الوزراء العراقي اجتماعًا أكد فيه توجيهاته بمواصلة تفتيش المباني العامة وقاعات المناسبات والمطاعم والفنادق، وفحص شروط السلامة العامة والاحتياطات وإجراءات الوقاية من الحرائق والحوادث المحتملة، بحسب البيان.

يشار إلى أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس كانت (120) قتيلًا، و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق، وفقَ ما أعلنت الحكومة المحلية في محافظة نينوى.