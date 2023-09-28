انهيار أهالي ضحايا حريق الحمدانية خلال التشييع (فيديو)

شارك الآلاف من أبناء محافظة نينوى في العراق، أمس الأربعاء، في تشييع جثامين ضحايا حريق قاعة "الهيثم" في قضاء الحمدانية، والذي أودى وفق آخر حصيلة رسمية بـ120 شخصًا.