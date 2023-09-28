انهيار أهالي ضحايا حريق الحمدانية خلال التشييع (فيديو)
شارك الآلاف من أبناء محافظة نينوى في العراق، أمس الأربعاء، في تشييع جثامين ضحايا حريق قاعة "الهيثم" في قضاء الحمدانية، والذي أودى وفق آخر حصيلة رسمية بـ120 شخصًا.
ووثق مقطع فيديو، انهيار عائلات، وهي ترفع صور ضحايا الحريق من أبنائها وأقاربها، أثناء تشييع مهيب، كان على رأسه الكاردينال لويس ساكو.
وتم نقل جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير في مقبرة القيامة.
وكانت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، أعلنت في وقت سابق، أن آخر حصيلة لضحايا حريق قاعة الأعراس (120) قتيلًا و(220) إصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.