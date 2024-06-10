"تعهد مكتوب" يفتح طريق الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل

كشفت قناة "أخبار 13" العبرية عن تفاهمات إسرائيلية أمريكية، سيتسلم الجيش الإسرائيلي بموجبها شحنات الأسلحة والذخائر الأمريكية "المعلقة" مقابل "تعهد مكتوب" يحدد استخدامها.

وقالت القناة، إن هناك تقدما يحدث على صعيد المباحثات الجارية بين واشنطن وتل أبيب لإزالة القيود على وصول تلك الذخائر التي يحتاج إليها الجيش الإسرائيلي لمواصلة حربه الدائرة في غزة منذ 8 أشهر.

وتتعلق هذه التفاهمات بتعهد إسرائيلي للأمريكيين، بألا تُستخدَم أنواع محددة من القنابل التي تتضمنها الشحنات ضد التجمعات السكنية في قطاع غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو أيار الماضي بشكل علني، تعليق شحنة أسلحة للجيش الإسرائيلي، تشمل قنابل ثقيلة.