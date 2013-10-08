حماس تنتقد عباس لتقديمه التعزية بوفاة حاخام يهودي متطرف

قطاع غزة ـ استنكرت حركة حماس قيام الرئيس محمود عباس بالتعزية في وفاة الحاخام اليهودي المتطرف والزعيم الروحي لحزب شاس "عوفاديا يوسيف" الذي دعا إلى قتل الفلسطينيين والعرب ووصفهم بالأفاعي.

وقال النونو المستشار الإعلامي للقيادي في حماس اسماعيل هنية، في تصريح صحفي وصل مراسل "ارم نيوز" نسخة منه الثلاثاء : "إن ما تقوم به سلطة حركة فتح تجاوز كل القيم الاخلاقية لشعبنا خاصة في ملف الحج الذي بات بوابة للمناكفة السياسية والتعبئة الحزبية بدلا من أن يكون بوابة للرحمة والمغفرة".

وأضاف النونو: "لم يقف الموضوع لهذا الحد، فتعزية عباس بموت مجرم مثل الحاخام عوفاديا يوسيف أمر مس مشاعر كل أبناء الشعب الفلسطيني".

ودعا النونو السلطة الفلسطينية في رام الله للعودة إلى مبادئ الشعب الفلسطيني وأصالته والتوقف عن هذه الممارسات التي لا تخدم إلا الاحتلال وتعزز الانقسام. من جانبه، قال الناطق باسم الحركة صلاح البردويل، في تصريح صحفي اليوم : "نستنكر ما صدر على لسان عباس من أسف على موت المجرم الصهيوني المتطرف عوفاديا يوسيف".

وأضاف: " نأسف للشعب الفلسطيني على ما قام به عباس لأن "عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني في ذلك" على حد قوله.

وأشار البردويل إلى أن يوسيف هو أحد المجرمين الذين هاجموا الشعب الفلسطيني ووصفهم بالأفاعي التي يجب قتلها، معتبرا "أن كل من يأسف على المتطرف يوسيف هو مثله".

وتسائل البردويل مستنكرا:" كيف يتم العزاء في شخص أباح قتل الفلسطينيين وشارك فيه طوال حياته".