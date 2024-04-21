ترقب لنتائج اجتماع "حاسم" بشأن انتخابات برلمان إقليم كردستان

تعقد القوى السياسية في إقليم كردستان العراق اجتماعاً مهماً، هذا الأسبوع، لحسم ملف انتخابات برلمان الإقليم، بعد إعلان مقاطعة الحزب الحاكم بزعامة مسعود بارزاني.

تأتي أنباء عقد الاجتماع "الحاسم" وسط تجدّد المخاوف من إجراء تلك الانتخابات في ظل مقاطعة الحزب، لما لذلك من تداعيات سياسية وأمنية.

ويفترض أن تُجرى في إقليم كردستان العراق، في 10 يونيو/ حزيران المقبل، انتخابات برلمان الإقليم، إلا أنّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في الإقليم، قرّر مقاطعتها.

وجاءت المقاطعة إثر إصدار المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارات من بينها أن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل في الإقليم منذ عام 2006، فضلاً عن تقليص عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا كذلك بعدم دستورية عدد مقاعد "الكوتا"، وهو ما تسبّب في خلاف بين بغداد وأربيل.