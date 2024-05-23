مقتل سائق وإصابة 3 طلاب بهجوم إسرائيلي جنوبي لبنان (صور)

قُتل سائق سيارة (فان) مدرسية وأصيب 3 طلاب آخرون بهجوم نفذته مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، على طريق كفردجال -النبطية، جنوبي لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (رسمية) أن غارة معادية "أدت إلى استشهاد سائق السيارة، وإصابة 3 طلاب كانوا لحظة الغارة داخل "فان" مدرسي متوجهين إلى مدرستهم".

وأضافت أن الغارة تسببت باحتراق السيارة وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر والهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق".

وفي وقت لاحق، نعت ميليشيا حزب الله المقاتل محمد علي ناصر فران من بلدة النبطية في جنوب لبنان.

وكثّف الحزب الله وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية بصواريخ ومسيّرات.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن المقاتل يعمل أيضًا أستاذ فيزياء، وهو نفسه سائق السيارة التي كانت تقل طلاب المدرسة.

وأعلن الحزب، أمس الأربعاء عن استهداف عدة مواقع وتجمّعات عسكرية إسرائيلية عبر الحدود، آخرها "بمسيرات انقضاضية" على كتيبة عسكرية إسرائيلية جنوب بيت هلل.